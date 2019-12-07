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суббота, 07 декабря 2019 13:43

Умер актер из сериала "Друзья"

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Умер актер из сериала &quot;Друзья&quot;
usatodaypost.com

В Нью-Йорке от пневмонии умер американский актер Рон Либман. Ему было 82 года. С 1996 по 2004-й снимался в ситкоме "Друзья". Играл вспыльчивого отца Рэйчел Грин - героиня Дженнифер Энистон. Также снимался в детективном сериале "Клан Сопрано"

Рон Либман родился в Нью-Йорке, в еврейской семье. Актерскую карьеру начал в 1950-х. Обладатель престижной американской театральной премии "Тони". В 1979-м получил "Эмми" за главную роль в сериале "Каз". Сыграл бывшего преступника, который после тюрьмы стал адвокатом. В 1986-м был номинирован на "Золотой гглобус" за роль частного детектива в мини-сериале "Накануне Рождества". Играл в фильмах: "Фар лэп Путь к победе", "Краденый камень", "Бойня номер пять", "Вон Тон Тон - собака, котрая спасла Голливуд", "Семь часов до приговора", "Ночь над Манхэттеном" , "Дон Кинг: Только в Америке", "Страна садов". Драма "Норма Рэй" получила два "Оскара".

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Рон Либман был женат дважды. Его вдова - актриса Джессика Уолтер. Ее родители эмигрировали из СССР в 1924-м. Это был последний год когда разрешено было добровольно выехать из Советского Союза. Супруги вместе снялись в одном из эпизодов сериала "Закон и порядок". Сыграли родителей героя Эдриена Броуди в комедийной драме "Манекен".

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