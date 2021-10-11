Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss

11 октября фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина празднует 31-летие.

Сексуальные снимки рок-дивы и неожиданные факты из ее жизни собрала Gazeta.ua.

Санина родилась в семье музыкантов в Киеве. Пела в ансамбле, руководителем которого был ее отец. В школе перестала интересоваться музыкой и захотела стать журналисткой.

18-летней взяла интервью у продюсера Валерия Бебко. Впоследствии у них начался роман. В 2011 году пара поженилась.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Супруги основали проект Val&Sanina, который потом переименовали в The Hardkiss. Сначала музыканты исполняли синглы английском языке. С 2013 года проводили концертные туры по Европе.

Первый студийный альбом Stones and Honey выпустили в 2014-м. Год спустя Санина забеременела, а The Hardkiss продолжал писать песни и собирать полные залы поклонников.

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Рок-группа приняла участие в нацотборе Евровидения-2016, заняла второе место и получила невероятную популярность.

Рок-группе The Hardkiss в этом году исполняется 10 лет. За это время коллектив выпустил четыре альбома, более 50 синглов и 30 клипов. По случаю юбилея фронтвумен Юлия Санина опубликовала архивные фото группы. Изменились не только образы музыкантов, но и состав коллектива.