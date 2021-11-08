Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"

Блогер и модель Алена Омович ошеломляет подписчиков сверхоткровенными снимками. Звезда сети часто позирует в нижнем белье, мини или купальниках.

Омович показала фото, на котором повернулась боком к камере. Устроила фотосессию в прозрачном комплекте нижнего белья и носках.

"Осеннее настроение", - лаконично написала модель, которую прозвали украинской Ким Кардашьян.

Фото: instagram.com/alena_omovych

В комментариях под фото пользователи сети раскритиковали блогера из-за чрезмерной худобы:

"Кто здесь видит красоту?", "Какая-то непропорциональная", "Силиконовая", "Какой ужас", "Полный трэш".

Но поклонники модели начали защищать ее и засыпать комплиментами:

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"Стройная как тростинка", "Горячая", "Как из мультфильма", "Фоловеры снова будут писать, что это фотошоп".

Киевская модель и блогер 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографиями. На серии фотографий звезда сети, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, позировала обнаженная. Пышные прелести и зону бикини едва прикрыла защитными масками.