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вторник, 09 ноября 2021 01:45

Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
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Блогер и модель Алена Омович ошеломляет подписчиков сверхоткровенными снимками. Звезда сети часто позирует в нижнем белье, мини или купальниках.

Омович показала фото, на котором повернулась боком к камере. Устроила фотосессию в прозрачном комплекте нижнего белья и носках.

"Осеннее настроение", - лаконично написала модель, которую прозвали украинской Ким Кардашьян.

Киевского блогера Алену Омович раскритиковали за чрезмерную худобу
Фото: instagram.com/alena_omovych
Киевского блогера Алену Омович раскритиковали за чрезмерную худобу
Киевского блогера Алену Омович раскритиковали за чрезмерную худобу
Киевского блогера Алену Омович раскритиковали за чрезмерную худобу
Киевского блогера Алену Омович раскритиковали за чрезмерную худобу

В комментариях под фото пользователи сети раскритиковали блогера из-за чрезмерной худобы:

"Кто здесь видит красоту?", "Какая-то непропорциональная", "Силиконовая", "Какой ужас", "Полный трэш".

Но поклонники модели начали защищать ее и засыпать комплиментами:

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"Стройная как тростинка", "Горячая", "Как из мультфильма", "Фоловеры снова будут писать, что это фотошоп".

Киевская модель и блогер 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографиями. На серии фотографий звезда сети, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, позировала обнаженная. Пышные прелести и зону бикини едва прикрыла защитными масками.

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