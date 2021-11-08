Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"

Блогер и модель Алена Омович ошеломляет подписчиков сверхоткровенными снимками. Звезда сети часто позирует в нижнем белье, мини или купальниках.
Омович показала фото, на котором повернулась боком к камере. Устроила фотосессию в прозрачном комплекте нижнего белья и носках.
"Осеннее настроение", - лаконично написала модель, которую прозвали украинской Ким Кардашьян.
В комментариях под фото пользователи сети раскритиковали блогера из-за чрезмерной худобы:
"Кто здесь видит красоту?", "Какая-то непропорциональная", "Силиконовая", "Какой ужас", "Полный трэш".
Но поклонники модели начали защищать ее и засыпать комплиментами:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ратаковски без бюстгальтера появилась на обложке The Sunday Times
"Стройная как тростинка", "Горячая", "Как из мультфильма", "Фоловеры снова будут писать, что это фотошоп".
Киевская модель и блогер 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографиями. На серии фотографий звезда сети, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, позировала обнаженная. Пышные прелести и зону бикини едва прикрыла защитными масками.
Комментарии