Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками

Киевская модель и блогер 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографиями.

На серии фотографий звезда сети, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, позировала обнаженная. Пышные прелести и зону бикини едва прикрыла защитными масками. Пикантными фото поделилась в Instagram.

"Сохраняйте дистанцию", - написала в посте под фото Омович.

Фото: instagram.com/alena_omovych

За ее страницей в Instagram следят более 1,5 млн подписчиков. Украинская Кардашьян регулярно участвует в экстравагантных фотосессиях, кадрами из которых делится со своими поклонниками.

Блогер и модель 26-летняя Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, позировала без одежды. На снимке звезда сидит на полу полностью обнаженная, прикрывая полупрозрачной тканью пышную грудь. Образ дополнила ярким макияжем. Волосы собрала в пучок.