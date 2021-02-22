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понедельник, 22 февраля 2021 12:18

Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
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Киевская модель и блогер 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографиями.

На серии фотографий звезда сети, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, позировала обнаженная. Пышные прелести и зону бикини едва прикрыла защитными масками. Пикантными фото поделилась в Instagram.

"Сохраняйте дистанцию", - написала в посте под фото Омович.

Модель позирует в пикантных образах
Фото: instagram.com/alena_omovych
Модель позирует в пикантных образах
Модель позирует в пикантных образах
Модель позирует в пикантных образах
Модель позирует в пикантных образах

За ее страницей в Instagram следят более 1,5 млн подписчиков. Украинская Кардашьян регулярно участвует в экстравагантных фотосессиях, кадрами из которых делится со своими поклонниками.

Блогер и модель 26-летняя Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, позировала без одежды. На снимке звезда сидит на полу полностью обнаженная, прикрывая полупрозрачной тканью пышную грудь. Образ дополнила ярким макияжем. Волосы собрала в пучок.

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