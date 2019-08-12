Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах

11 августа в Москве умерла светская львица, диджей и модель Жанна Рассказова.

Вечером ей внезапно стало плохо, вызвали "скорую", сообщает Telegram-канал "112".

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Она резко потеряла сознание, чем напугала окружающих. "Скорая" не смогла ее спасти.

Предварительно, причиной смерти называют передозировку наркотиками.

Один из создателей сервиса 6-секундних видеороликов и приложения онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл умер от передозировки наркотиками в возрасте 35 лет.

Утром в воскресенье, 16 декабря, девушка Кролла позвонила в полицию, заявив, что не может с ним связаться.