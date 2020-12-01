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вторник, 01 декабря 2020 09:05

Украинская звезда Playboy сверкнула женственными формами на отдыхе
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Украинская певица, модель и актриса 35-летняя Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха.

Звезда разместила в Instagram фото, сделанные на отдыхе в Доминикане. На них позирует под зелеными листьями тропического растения в голубом бикини, демонстрируя свои женственные формы.

"Подслушано утром: - Дивифь, Дафа АфФтафева пифла! С вафлей во рту. Тиффани и не снились такие завтраки", - поделилась звезда.

Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха в Доминикане
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха в Доминикане
Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха в Доминикане

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Поклонники были в восторге от снимков звезды и ее роскошных форм.

"Все идеально", "Да, мы тоже вас, красавицу, видели на пляже", "Такая естественная, красивая, люблю вас", "Милашка", "Ну я, как минимум, еще бы и подавился", - пишут в комментариях.

Украинская актриса и модель Даша Астафьева позировала голая на балконе. Фото с откровенной фотосессии во Львове выложила в Instagram автор Соня Плакидюк.

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Дата
01
декабря

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