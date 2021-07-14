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среда, 14 июля 2021 22:17

Украинская телеведущая в черном бикини захватила роскошной фигурой

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Украинская телеведущая Маричка Падалко отдыхает с семьей на море.

В социальной сети знаменитость поделилась снимками из села Грибовка, что в Одесской области.

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На фото телеведущая позирует на фоне пляжа в черном бикини без макияжа и с заплетенными волосами ошеломила стройной талией, прокачанным животиком и бедрами.

 

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся Стефанко, продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха в Хорватии.

Соблазнительные фотографии в сиреневом бикини опубликовала в Instagram. На них модель позирует на яхте с минимумом макияжа и в солнцезащитных очках.

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