Украинская телеведущая в черном бикини захватила роскошной фигурой

Украинская телеведущая Маричка Падалко отдыхает с семьей на море.
В социальной сети знаменитость поделилась снимками из села Грибовка, что в Одесской области.
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На фото телеведущая позирует на фоне пляжа в черном бикини без макияжа и с заплетенными волосами ошеломила стройной талией, прокачанным животиком и бедрами.
Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся Стефанко, продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха в Хорватии.
Соблазнительные фотографии в сиреневом бикини опубликовала в Instagram. На них модель позирует на яхте с минимумом макияжа и в солнцезащитных очках.
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