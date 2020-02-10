Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике

Певица 32-летняя Ирина Федишин с мужем и двумя сыновьями отдыхает в Дубае, ОАЭ.
Фото с отдыха Ирина выставила в Instagram.
Женщина позирует в соблазнительных купальниках разных фасонов на пляжах с золотым песком и у экзотических пальм.
Делится с подписчиками туристическими лайф-хаками и подробностями быта.
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"В Дубае в супермаркете можно купить все: черешни, клубнику, персики, манго, кроме алкоголя. Распивать спиртные в общественных местах категорически запрещено. Вино мы купили в duty free, но использовали только для фото".
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Друзі, ви розпитуєте мене, яка погода у Дубаї? Як дітки перенесли політ? чи ми купаємося, яка вода і чи не вітряно? 🙌 Летіли ми flydubay, години вильоту у нас дуже зручні 🙂, а не як буває зазвичай. Туди прилітаєш вночі, а назад вилітаєш ще на світанку. Два дні оплачуєш, а їх просто немає 😠 Наш виліт о 23:15 з Києва. Політ тривав 5:30 год. Прилетіли зраненька і день рахувався вже з поселення в обід. Виліт у нас о 18:00. Усю дорогу дітки та й дорослі спали, тому політ пройшов гарно. Різниця у часі 2 год. назад. Зранку трохи важко прокидатися 🥱 Але загалом нам @усе подобається і ми щасливі 🥰 За моєю спиною, доречі, найбільше оглядове колесо у світі. Але воно ще не функціонує. Відкриття незабаром). Про все інше у наступному пості ... 💋 #іринафедишин #федишин #дубай #dubay
Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников яркими пляжными фото. Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram.
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