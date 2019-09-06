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пятница, 06 сентября 2019 17:29

Ирина Федишин подразнила фанатов соблазнительным телом
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Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Фото: @irynafedyshyn
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети
Ирина Федишин поделилась соблазнительными снимками в сети

Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников яркими пляжными фото.

Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram.

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Блондинка позировала у моря в бикини разных фасонов и цветов.

Пользователи сети засыпали звезду комплиментами в комментариях.

"Непревзойденная красавица", "как всегда очаровательна", "хорошая фигура".

Ирина Федишин поделилась обольстительными фото. Сейчас звезда отдыхает в Мексике, поэтому ее Instagram новыми откровенными снимками в купальниках.

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