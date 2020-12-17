Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola

Съемки клипа проходили в столице и продолжались почти сутки. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Ikstina презентовала клип на сингл Hola из трилогии испано-украинской истории любви.

Композиция Hola иллюстрирует историю о девичьем пространстве, драйве, выборе быть такой, какой девушка хочет, и делать то, что ей нравится. Подготовка к съемкам видеоработы длилась несколько месяцев. На съемочной площадке работала съемочная команда, стилисты, визажисты, балет.

"Мне удалось собрать очень крутую команду. К созданию клипа было привлечено более 20 человек", - объясняет певица.

Последняя неделя перед съемками была посвящена изучению хореографии: тренировки каждый день по несколько часов.

"Когда я записала эту песню в студии, очень четко представила визуальную сторону - это должна была быть легкая, но немного дерзкая девичья история с танцами. Хореография стала для меня большим вызовом, ведь я должна была танцевать наравне с профессиональным балетом", - добавляет Ikstina.

Съемки клипа проходили в Киеве и продолжались почти сутки. Первой локацией стала вертолетная площадка на крыше 32-этажного дома.

"Мы хотели показать пространство, поэтому выбрали вертолетную площадку. Но не рассчитали, что на высоте 32-го этажа будет так холодно", - комментирует Ikstina.

2-я локация - это визуализация ночного клуба: ночь, сцена, неоновые огни, а усилить дерзкие образы помогли автомобили Tesla.

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"Когда я увидела уже готовую локацию с автомобилями Tesla Model X, неоновым светом, дымом, невероятными девушками, которые танцевали вместе со мной - почувствовала себя на съемках фильма "Форсаж", - рассказывает Ikstina.

Певица Ikstina представила сексуальный сингл Hola из трилогии испанско-украинской истории любви. 2 предыдущие композиции артистки показывают чувства 2 человек с разных точек зрения. Если в Señorita воспевается чувства парня к загадочной девушки, в Un Dos Tres главная героиня становится заложницей любви, которая врывается в жизнь "на раз, два, три".