Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 450
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 288
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1521
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 486
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 369
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
5
4
6
5
5
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
&quot;Я мечтала ее пофотографировать&quot;. Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
"Я мечтала ее пофотографировать". Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
&quot;Наряжать елку - это наш семейный ритуал&quot;. Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
"Наряжать елку - это наш семейный ритуал". Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Победительница &quot;Холостяка&quot; показала грудь во время фотосессии
Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
Видео
Все видео
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 567
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 216
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4545
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 702
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
Просмотров: 90
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
четверг, 17 декабря 2020 18:40

Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola

  Комментировать
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Съемки клипа проходили в столице и продолжались почти сутки. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Ikstina презентовала клип на сингл Hola из трилогии испано-украинской истории любви.

Композиция Hola иллюстрирует историю о девичьем пространстве, драйве, выборе быть такой, какой девушка хочет, и делать то, что ей нравится. Подготовка к съемкам видеоработы длилась несколько месяцев. На съемочной площадке работала съемочная команда, стилисты, визажисты, балет.

"Мне удалось собрать очень крутую команду. К созданию клипа было привлечено более 20 человек", - объясняет певица.

Последняя неделя перед съемками была посвящена изучению хореографии: тренировки каждый день по несколько часов.

"Когда я записала эту песню в студии, очень четко представила визуальную сторону - это должна была быть легкая, но немного дерзкая девичья история с танцами. Хореография стала для меня большим вызовом, ведь я должна была танцевать наравне с профессиональным балетом", - добавляет Ikstina.

Съемки клипа проходили в Киеве и продолжались почти сутки. Первой локацией стала вертолетная площадка на крыше 32-этажного дома.

"Мы хотели показать пространство, поэтому выбрали вертолетную площадку. Но не рассчитали, что на высоте 32-го этажа будет так холодно", - комментирует Ikstina.

2-я локация - это визуализация ночного клуба: ночь, сцена, неоновые огни, а усилить дерзкие образы помогли автомобили Tesla.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ikstina представила соблазнительно-танцевальный ремикс "Señorita"

"Когда я увидела уже готовую локацию с автомобилями Tesla Model X, неоновым светом, дымом, невероятными девушками, которые танцевали вместе со мной - почувствовала себя на съемках фильма "Форсаж", - рассказывает Ikstina.

Певица Ikstina представила сексуальный сингл Hola из трилогии испанско-украинской истории любви. 2 предыдущие композиции артистки показывают чувства 2 человек с разных точек зрения. Если в Señorita воспевается чувства парня к загадочной девушки, в Un Dos Tres главная героиня становится заложницей любви, которая врывается в жизнь "на раз, два, три".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева

Дастин Хоффман сменил пол

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 34164
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21842
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 21069
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 3 Просмотров: 14166
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 12996
Знаменитости
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль
В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд
В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд
 Просмотров: 81
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
5
 Просмотров: 1836
Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта
Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта Просмотров: 9
Джордж Клуни отреагировал на громкий скандал с Томом Крузом
Джордж Клуни отреагировал на громкий скандал с Томом Крузом Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 42062
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть