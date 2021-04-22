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четверг, 22 апреля 2021 22:45

Украинская певица продемонстрировала подтянутую фигуру
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Украинская певица, модель и актриса Маша Фокина опубликовала в Instagram пикантное фото с отдыха в Египте.

Девушка предстала в черном бикини, стоя в бассейне на фоне пальм.

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Фото: instagram.com/mashafokina
Фото: instagram.com/mashafokina
Фото: instagram.com/mashafokina

"Есть плюс, когда не работает интернет. Ты реально отдыхаешь", - отметила певица в заметке к публикации.

Украинская блогерка 25-летняя София Стужук поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда сети, имеет более 5,7 млн подписчиков, снялась в соблазнительной фотосессии для глянца Playboy Ukraine.

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