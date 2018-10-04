Украинская певица подает в суд на организаторов ее концерта, на который не пускали людей

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Львов: Катю Бужинскую обманули аферисты-организаторы и не пустили людей на ее концерт

Концерт народной артистки Украины Кати Бужинской во Львове был под угрозой срыва.

Вчера поклонников артистки не пустили в Львовский государственный цирк, где должен был пройти концерт. Всему причина - организаторы не оплатили аренду помещения, звукового и светового оборудования.

"За 20 лет на сцене впервые произошел такой инцидент. Я даже не могла подумать, что такое возможно. Как и полагается уже были в гримерке в полной готовности начинать концерт. И здесь мы узнаем, что люди стоят на улице и их не пускают", - вспоминает Екатерина Бужинская.

Певица вышла к людям и объяснила ситуацию. Директору цирка предложила, что все организационные моменты она возьмет на себя. Через пять минут людей начали пускать в помещение.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Львов: Катю Бужинскую обманули аферисты-организаторы и не пустили людей на ее концерт

"Организаторы скрылись. Я успела подписать расписку, подтверждающий письмо, что они вернут расходы", - добавляет Бужинская.

Артистка спела полностью на украинском языке. Такие условия вступили в силу во Львовской области, где все мероприятия должны быть на украинском языке.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Львов: Катю Бужинскую обманули аферисты-организаторы и не пустили людей на ее концерт

"Аферисты - организаторы не оплатили аренду помещения Львовского Государственного цирка и звукового и светового оборудования. Но, слава Богу, концерт все же состоялся. Но мне придется подать в суд на горе-организаторов... Коллеги-артисти, будьте внимательны и осторожны", - написала в Facebook певица.

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Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Львов: Катю Бужинскую обманули аферисты-организаторы и не пустили людей на ее концерт

На концерте присутствовали дети героев Украины, которые вместе с Екатериной на сцене исполнили композицию о мире.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Львов: Катю Бужинскую обманули аферисты-организаторы и не пустили людей на ее концерт

Недавно Катя Бужинская впервые выпустила собственный аромат "Королева вдохновения". В начальной ноте аромата артистка совместила амбру, ваниль, мускус и древесные ноты. Позже добавила жасмин, розу, иланг-иланг и лилию.