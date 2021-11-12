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суббота, 13 ноября 2021 01:45

Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса
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Олимпийский призер по каратэ Анжелика Терлюга поделилась не только пикантным фото в купальнике, но и опытом в поддержке стройной фигуры.

Спортсменка на снимке, опубликованном в Instagram, позировала в нюдовом бикине по необычному ракурсу. В посте под фото рассказала о своей спортивной диете.

"Никого не призываю питаться по моей системе. Для жесткой диеты я примерно подсчитываю калории (суточная норма 1200 ккал) и питаюсь незначительными порциями. При утренних тренировках я завтрак пропускаю, потому что на полный желудок не могу тренироваться", – поделилась она.

После этого каратистка готовит ланч в виде завтрака.

"Обычно это яйца в любом виде, по праздникам – сырники и кофе без сахара и молока.. Стараюсь не голодать и делать маленькие перекусы в течение дня для ощущения сытости", - отметила Терлюга.

Украинская призер Олимпиады Анжелика Терлюга поразила подписчиков сексуальной фигурой
Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Украинская призер Олимпиады Анжелика Терлюга поразила подписчиков сексуальной фигурой
Украинская призер Олимпиады Анжелика Терлюга поразила подписчиков сексуальной фигурой
Украинская призер Олимпиады Анжелика Терлюга поразила подписчиков сексуальной фигурой
Украинская призер Олимпиады Анжелика Терлюга поразила подписчиков сексуальной фигурой

В основе ее рациона – белок в виде курицы или креветок и клетчатка, потому что "организм тратит больше усилий и калорий на переработку белка, чем углеводов и жиров".

"Питьевой режим: вода по требованию организма. Перед соревнованиями пытаюсь уменьшать количество воды до минимума и за день до взвешивания не пью вообще", - написала спортсменка.

Через каждые два дня диеты она может позволить себе добавить в рацион макароны жестких сортов, кашу или рис.

"Нельзя строго ограничивать себя в полезных жирах (особенно женщинам – это сильно влияет на наш женский организм). Отлично подходят авокадо или орешки", – отметила каратистка.

Для достижения нужного результата она полностью исключает мучное и сахарное.

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"Если соревнование не скоро, то я поддерживаю свою форму в таком же духе (но уже не 1200 ккал, а 1500 ккал)", – подытожила Терлюга.

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга проводила с тренером и мастером спорта международного класса по каратэ Владимиром Зарецким медовый месяц. Новоиспеченные молодожены отправились на Мальдивские острова.

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