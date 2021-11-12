Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса

Олимпийский призер по каратэ Анжелика Терлюга поделилась не только пикантным фото в купальнике, но и опытом в поддержке стройной фигуры.

Спортсменка на снимке, опубликованном в Instagram, позировала в нюдовом бикине по необычному ракурсу. В посте под фото рассказала о своей спортивной диете.

"Никого не призываю питаться по моей системе. Для жесткой диеты я примерно подсчитываю калории (суточная норма 1200 ккал) и питаюсь незначительными порциями. При утренних тренировках я завтрак пропускаю, потому что на полный желудок не могу тренироваться", – поделилась она.

После этого каратистка готовит ланч в виде завтрака.

"Обычно это яйца в любом виде, по праздникам – сырники и кофе без сахара и молока.. Стараюсь не голодать и делать маленькие перекусы в течение дня для ощущения сытости", - отметила Терлюга.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

В основе ее рациона – белок в виде курицы или креветок и клетчатка, потому что "организм тратит больше усилий и калорий на переработку белка, чем углеводов и жиров".

"Питьевой режим: вода по требованию организма. Перед соревнованиями пытаюсь уменьшать количество воды до минимума и за день до взвешивания не пью вообще", - написала спортсменка.

Через каждые два дня диеты она может позволить себе добавить в рацион макароны жестких сортов, кашу или рис.

"Нельзя строго ограничивать себя в полезных жирах (особенно женщинам – это сильно влияет на наш женский организм). Отлично подходят авокадо или орешки", – отметила каратистка.

Для достижения нужного результата она полностью исключает мучное и сахарное.

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"Если соревнование не скоро, то я поддерживаю свою форму в таком же духе (но уже не 1200 ккал, а 1500 ккал)", – подытожила Терлюга.

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга проводила с тренером и мастером спорта международного класса по каратэ Владимиром Зарецким медовый месяц. Новоиспеченные молодожены отправились на Мальдивские острова.