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среда, 03 февраля 2021 15:22

Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
7

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Каратистка 28-летняя Анжелика Терлюга опубликовала горячие фотографии с отдыха в Дубае.

Спортсменка похвасталась стальным прессом и роскошной фигурой в Instagram.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Терлюга занимается карате с детства. На протяжении карьеры она 2 раза становилась чемпионкой Европы. Помимо спорта, каратистка имеет много хобби, среди которых шопинг и занятия флай-йогой.

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Анжелика Терлюга соревнуется в весовой категории до 55 кг. Многократный призер чемпионатов Европы, победительница Премьер-лиги женского кумите 2017-го. 2018 года Терлюга возглавила рейтинг Международной федерации карате в своей весовой категории. 2019-го Терлюга выиграла "золото" на турнире в Москве в рамках 6-го этапа Премьер-лиги WKF.

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03
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