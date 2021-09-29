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среда, 29 сентября 2021 22:42

Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
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Украинская гимнастка Влада Никольченко улетела на отдых.

Фотографиями из солнечного Дубая спортсменка поделилась в Instagram.

За последнюю неделю 18-летняя звезда художественной гимнастики опубликовала несколько снимков в купальниках, продемонстрировавших ее идеальную фигуру.

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"Когда в Украине близится зима, у меня только начинается лето", - подписала один из кадров Влада.

Никольченко – украинская гимнастка, выступающая в индивидуальном первенстве, мастер спорта. Является победительницей Финала Гран-при 2018, двукратной обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами, а также призер чемпионата Европы и Европейских игр.

После того, как Влада не попала в состав сборной Украины на Олимпиаду-2020, она решила приостановить карьеру в спорте.

Украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала, что хотела покончить с собой. У нее было когда-то нелегкое время, а в детстве она комплексовала по поводу внешности.

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