Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фитнес-модель и телеведущая 41-летняя Валерия Крук продолжает радовать поклонников пикантными фото на своей странице в Instagram.

Крук демонстрирует стройную фигуру, позируя в откровенных купальниках, и советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.

"Всегда эта вечная тонкая грань. Вроде можно похудеть, но как бы и не нужно", - подписала Валерия одну из фотографий. Тем самым модель поощрила многочисленных фанатов засыпать ее комплиментами.

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Американская модель 28-летняя Хейли Келил часто демонстрирует пышные формы. Звезда захватила сеть серией снимков, опубликованных в Instagram. На фото женщина раскованно позирует в белом коротком топе, который едва прикрывает ее грудь, и белых плавках.