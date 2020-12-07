 
Ексклюзивы
1/5
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 351
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 432
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1539
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1602
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1071
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5823
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
9
3
5
5
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Впервые перекрасилась Мишель Андреде примерила новый образ
Впервые перекрасилась Мишель Андреде примерила новый образ
Американская модель поддержала пышную грудь книгой
Американская модель поддержала пышную грудь книгой
&quot;Океан&quot; чувств Златы Огневич в новом mood video
"Океан" чувств Златы Огневич в новом mood video
Видео
Все видео
Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit
Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit
Мадонна позировала в шляпах от украинского дизайнера
Мадонна позировала в шляпах от украинского дизайнера
Песня Макса Барских стала саундтреком к украинской эротической драме
Песня Макса Барских стала саундтреком к украинской эротической драме
Премьера новогоднего клипа: Dzidzio предстал в образе Санта Клауса
Премьера новогоднего клипа: Dzidzio предстал в образе Санта Клауса
Леди Гага выпустила именное розовое печенье
Леди Гага выпустила именное розовое печенье
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 432
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1629
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1071
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 810
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 23:46

Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4

  Комментировать

Валерия Крук продемонстрировала подтянутую фигуру
Фото: instagram.com/valeriyakruk
Валерия Крук продемонстрировала подтянутую фигуру
Валерия Крук продемонстрировала подтянутую фигуру
Валерия Крук продемонстрировала подтянутую фигуру

Фитнес-модель и телеведущая 41-летняя Валерия Крук продолжает радовать поклонников пикантными фото на своей странице в Instagram.

Крук демонстрирует стройную фигуру, позируя в откровенных купальниках, и советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.

"Всегда эта вечная тонкая грань. Вроде можно похудеть, но как бы и не нужно", - подписала Валерия одну из фотографий. Тем самым модель поощрила многочисленных фанатов засыпать ее комплиментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками

Американская модель 28-летняя Хейли Келил часто демонстрирует пышные формы. Звезда захватила сеть серией снимков, опубликованных в Instagram. На фото женщина раскованно позирует в белом коротком топе, который едва прикрывает ее грудь, и белых плавках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 44046
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 12060
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 11610
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 10485
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8217
Знаменитости
Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit
Лидер группы Social Classes представляет проект Rosequit
 Просмотров: 18
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 1 Просмотров: 5112
В телешоу определили, сколько процентов женщин боятся отношений с красивыми мужчинами
В телешоу определили, сколько процентов женщин боятся отношений с красивыми мужчинами Просмотров: 54
MTV Movie&TV Awards: наградили самых ярких знаменитостей с 1980-х до настоящего времени
MTV Movie&TV Awards: наградили самых ярких знаменитостей с 1980-х до настоящего времени Просмотров: 54
51-летняя звезда "Друзей" похвастался молодой женой
51-летняя звезда "Друзей" похвастался молодой женой Просмотров: 423
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
6
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Голосов: 41999
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть