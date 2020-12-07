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понедельник, 07 декабря 2020 17:35

Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
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Американская модель 28-летняя Хейли Келил часто демонстрирует пышные формы.

Звезда захватила сеть серией снимков, опубликованных в Instagram. На фото женщина раскованно позирует в белом коротком топе, который едва прикрывает ее грудь, и белых плавках. Фотосессию устроила на пляже в Малибу. Автором съемок стал фотограф родом из Китая Ян Пасмор.

Хейли Калил родом из американского города Эксельсиоре. Получила диплом бакалавра наук по медицинской биологии и психологии в Сент-Клаудском университете. Калил начала карьеру модели еще в 16 лет, соревнуясь в конкурсе "Мисс Миннесота 2009" среди подростков. Заняла 3-е место. 2010 года взяла снова участие в конкурсе и победила.

Келил публикует соблазнительные снимки
Фото: instagram.com/haleyybaylee
Келил публикует соблазнительные снимки
Келил публикует соблазнительные снимки
Келил публикует соблазнительные снимки
Келил публикует соблазнительные снимки

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2017-го Калил прошла отбор Sports Illustrated Swim Search и стала одной из 15 лучших конкурсанток. 2018 года ее пригласили на фотосессию: Хейли стала моделью первого в истории Sports Illustrated Swim Search. Позже начала сотрудничать с Wilhelmina Models New York.

Фитнес-блогер и модель родом из американского штата Северная Дакота 29-летняя Кейтлин Рунк взволновала фанатов новыми фотографиями. Снимки опубликовала в Instagram. На последнем фото модель позирует в белой рубашке, едва прикрыв пышную грудь, и с книгой в руках.

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07
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