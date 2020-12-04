Американская модель поддержала пышную грудь книгой

Фото: instagram.com/katelyn_runck

Фитнес-блогер и модель родом из американского штата Северная Дакота 29-летняя Кейтлин Рунк взволновала фанатов новыми фотографиями.

Снимки опубликовала в Instagram.

На последнем фото модель позирует в белой рубашке, едва прикрыв пышную грудь, и с книгой в руках.

"Книги - это магические ключи, чтобы открыть миры и изменить перспективы", - написала Рунк.

На других фотографиях Кейтлин также демонстрирует соблазнительные прелести и стальной пресс. Снимки, на которых звезда позирует в сиреневом кружевном комплекте белья, изрядно взбудоражили воображение ее поклонников.

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Американская фитнес-модель Кейтлин Рунк очаровывает подписчиков идеальной фигурой. Модель не стесняется демонстрировать пышные прелести и публиковать фотографии в Instagram.