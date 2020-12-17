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четверг, 17 декабря 2020 15:33

Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта

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Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта
Релиз проекту запланирован весной 2021-го. Фото: предоставлено пиар-агентом Muscreators

23 ноября Ukrainian Startup Fund объявил стартапы, которые получают грант на реализацию своих идей. Команда Muscreators вошла в пятерку финалистов и получает грант в размере $25 тыс. на разработку автоматизированной платформы для продвижения артистов. Платформа поможет артистам заниматься масштабным промоушеном своего контента, как на локальном музыкальном рынке, так и по всему миру.

Создатели продукта применят технологию искусственного интеллекта, которая также поможет создавать масштабные медиа-кампании для артистов.

"Украинцы - одна из самых креативных и лучших творческих наций. Благодаря платформе Muscreators украинские артисты будут иметь возможность выйти на новый уровень, доносить своё творчество глобально и расширять географию своего слушателя. Мы знаем насколько это важно для украинского артиста и для Украины в целом. Но на сегодняшний день мы чувствуем проблематику в монетизации и продвижении артистов не только на локальные рынки музыкального бизнеса. Европейские страны и США уже не один год получают внушительную долю ВВП путем оборотов музыкального продукта. Украина также имеет все шансы присоединиться к этим странам. Поэтому для нас это одна из главных задач", - рассказывает основательница Muscreators Ольга Билозир.

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Релиз проекта запланирован весной 2021-го.

Саундпродюсер, руководитель музыкального медиа Muzika UA, посол Всемирного молодежного экологического движения Let's Do It в Украине и фронтмен дэнс-поп проекту Mentions выпустил 2-й альбом Muzika.

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