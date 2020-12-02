"Ты - Человек и не забывай об этом" - призывает Mentions в альбоме Muzika

В некоторых треках звучит уникальный инструмент, который не встретите больше нигде в мире. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Саундпродюсер, руководитель музыкального медиа Muzika UA, посол Всемирного молодежного экологического движения Let's Do It в Украине и фронтмен дэнс-поп проекту Mentions выпустил 2-й альбом Muzika.

"Год понадобился на создание альбома. Muzika пережил сложный год в моей молодой жизни. Несколько эмоциональных срывов на фоне финансового кризиса из-за карантина, внутренних переживаний из-за распада предыдущего состава проекту, проблемные и токсичные отношения. Однако в то же время - это период создания мощных проектов, таких как медиа Muzika UA, написание гимна к акции Всемирного дня уборки World CleanUp Day в Украине, к которому присоединилось 20 крутых украинских артистов из разных областей. Одно и единственное не меняется в моей жизни уже много лет - не могу и дня без музыки", - комментирует Mentions.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Украинский триумфатор "Сандэнса", Гаспар Ноэ и убийственный интеллект

Альбом состоит из 8 треков, за каждым из которых стоит мистическая история. Каждой из них артист делится с аудиторией ежедневно в своих соцсетях. Muzika наполнен скрытыми пасхалками, знаками и символами, которые найдут только те, кто следит за творчеством проекта. А в некоторых треках звучит уникальный инструмент, который не встретите больше нигде в мире.

Группа "Малдіви" представляет современный сборник украинских колядок "І летить по світу коляда". Они уже отметились большим детским творчеством на YouTube-канале "З любов'ю до дітей", где уже несколько лет подряд радуют своих поклонников и их родителей динамическими украиноязычными зарядками. Сейчас выпустили в мир для своих сторонников целый альбом танцевальных колядок.