Группа "Малдіви" представляет 8 лучших танцевальных колядок

Подборка включает 8 треков: 2 авторских колядки и 6 народных. Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "Малдіви" представляет современный сборник украинских колядок "І летить по світу коляда".

Они уже отметились большим детским творчеством на YouTube-канале "З любов'ю до дітей", где уже несколько лет подряд радуют своих поклонников и их родителей динамическими украиноязычными зарядками. Сейчас выпустили в мир для своих сторонников целый альбом танцевальных колядок.

Подборка включает 8 треков: 2 авторские колядки и 6 народных, но с современной аранжировкой.

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"Альбом колядок - наше огромное достояние для будущих поколений. Это не просто новый модный и современный сборник треков, которые рано или поздно могут выйти из моды, это сборник замечательных песен Богу, сборник, где мы радуемся тому, что Христос родился. Мы ставили целью заинтересовать этими колодками детей, привить им любовь к древним украинским традициям, поэтому сделали их максимально динамичными и танцевальными. Слушая их, детвора не сможет усидеть на месте, а будет подтанцовывать и подпевать, тем самым запечатлевает эти ритмы и слова в своей памяти", - рассказывают участницы группы.

Певец и телеведущий 32-летний Владимир Дантес представил видеоработу на песню "Если бы". О том, что клип уже опубликован на его YouТube-канале, артист сообщил в Instagram. Для видео Dantes похудел и научился танцевать.