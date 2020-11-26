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четверг, 26 ноября 2020 13:54

"Решился на что-то новое" - Дантес выпустил клип на песню "Если бы"

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&quot;Решился на что-то новое&quot; - Дантес выпустил клип на песню &quot;Если бы&quot;
Для видео Dantes похудел и научился танцевать. Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец и телеведущий 32-летний Владимир Дантес представил видеоработу на песню "Если бы". О том, что клип уже опубликован на его Youtube-канале, артист сообщил в Instagram.

Для видео Dantes похудел и научился танцевать.

"В клипе решил сделать то, чего раньше не делал. Во-первых, я обратился к хореографу-постановщику Денису Стульникову, чтобы он научил меня пластике и танцевальным движениям. Во-вторых, я специально похудел для съемок. И пока герой песни "Если бы" не может принять какое-то решение, я решился на что-то новое для себя в этом клипе", - подписал видео певец.

Режиссером видео стал Леонид Колосовский, который снял все предыдущие клипы Дантеса.

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Неделю назад артист выпустил сингл "Если бы", которую написал его поклонник. Она посвящена расставанию влюбленных, которые не могут решиться и попрощаться друг с другом. "Если бы" - 4-я видеоработа Дантеса после возвращения в музыкальную карьеру в 2019 году.

Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип, где она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память.

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