"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип

Клип вышел перед 7-й годовщиной Революции достоинства.

Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип, где она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память.

Клип Дорофеева опубликовала на днях, перед 7-й годовщиной второго Майдана.

"По всей стране не нашлось другого места, чтобы снять клип, в котором она танцует именно там, где убивали людей, - говорит общественный деятель Сергей Стерненко, который посвятил этому блог. - Я сначала подумал "Может это такая случайность?".

Но вспомнил как Дорофеева гастролировала в России, когда шла война. Вспомнил, как она отказалась сказать, что Россия на нас напала. Как недавно она выступала на концерте к свадьбе пасынка Медведчука. И тогда все становится на свои места.

Это не просто так. Думаю, что Надя Дорофеева вполне осознанно залезла на эти ворота и там снимала клип на свою попсовую песню и танцевала. Потому что ей очень весело. Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей. Ей нас*ать на то, что Небесная сотня погибала именно здесь.

Ты, Надя - дрянь. Если тебе наплевать на тех людей, благодаря которым ты можешь жить в свободной, демократической, независимой стране и снимать свои клипы".

"Хорошая заявочка на начало карьеры "ани лорак", - пишет Facebook-страница "Рагу.лі"

Пользователи соцсети комментируют:

"Это просто какое-то олицетворение тупости, неуклюжести и безумия"

"Лучший бойкот - не слушать, не покупать, не подписываться, не лайкать и так далее"

"Я извиняюсь, а кто это?"

"Просто вспомните, кто ее продюсер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, посвященный двум революциям - оранжевой 2004 года и Революции достоинства 2013-14 годов.