"Ухудшает состояние кожи в 100 раз" - модель назвала вредные beauty-привычки

Мальвина Чукля назвала вредные привычки, от которых надо отказаться до 35 лет. Фото: instagram.com/malvina_chuklia

Украинская модель Мальвина Чукля рассказала, от каких привычек стоит отказаться.

Советами она поделилась в Instagram и отметила, что от этих 6 вредных привычек надо избавиться до 35 лет.

"1-я ошибка - не смывать макияж перед сном. Уверена в том, что каждfz из вас хотя бы раз в жизни так делала. Я даже сейчас иногда могу такое допустить из-за усталости или когда слишком сильно нравится макияж. Но если это единичные случаи, то еще не так страшно, как то, что это становится привычкой. Во время сна кожа активно работает, ускоряются процессы детоксикации, омоложения и обновления. Поэтому от правильного вечернего ухода зависит состояние кожи утром", - отметила женщина.

2-ой ошибкой победительница 3-го сезона шоу "Топ-модель по-украински" назвала нанесения продукта с SPF (составом солнцезащитного крема - Gazeta.ua) только летом.

"Защитные факторы нам необходимы и зимой. Отсутствие палящего солнца не значит, что его нет совсем, и нам не нужна защита от воздействия мягких лучиков. Тем более сейчас есть множество средств, которые имеют хороший процент SPF. 3-я ошибка - использовать средства для пилинга нерегулярно. Но увлекаться тоже не стоит. Чтобы увлажняющие средства скорее впитывались в кожу и обогащали ее нужными аминокислотами, нужно примерно 1 раз в неделю делать пилинг или скрабировать, чтобы снимать шелушение, мертвые клетки. Главное подбирать подходящее средство под вашу кожу, чтобы не раздражать", - отметила Чукля.

Среди вредных привычек модель также назвала недостаточный сон и значительное количество сладостей в рационе.

"В течение дня кожа подвергается тысячам неблагоприятных факторов, поэтому крайне важно дать ей возможность восстановиться. Здоровый сон - это вообще полезная штука. Но как отказаться от кусочка торта на десерт? Хотя ради красоты кожи - это стоит сделать. Многочисленные исследования доказывают, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом способствует возникновению акне и ухудшает состояние кожи в 100 раз", - отметила женщина.

Не очищать кисточки для макияжа - тоже является одной из ошибок, о которых писала модель.

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"Мыть кисточки для макияжа - дело скучное. Но не забывайте, что при прикосновении кисточки к лицу на ней собираются бактерии и остаются между ворсинками. При каждом последующем использовании - бактерии снова возвращаются на ваше лицо. Поэтому необходимо регулярно мыть кисточки и обрабатывать их специальным антибактериальным спреем", - добавила она.

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