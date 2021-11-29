Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье

Исполнитель Арсен Мирзоян вместе с Тоней Матвиенко и детьми живет в большом доме тещи Нины Матвиенко. Но певец признался, что пара решила жить отдельно.

По словам Мирзояна, жить в одном доме с народной артисткой ему удобно. Но супруги решили обустроить собственное жилье. Об этом певец рассказал в программе "Зірковий шлях".

"Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, ремонт там не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но нам здесь комфортно живется. Нину (общую дочь пары. - Gazeta.ua) всегда есть на кого оставить. И Нина Митрофановна общается с внучкой. Дочь вдыхает в нее новую жизнь. И им так весело, в саду гуляют", - поделился Мирзоян.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ведущий программы Даниэль Салем задал пикантный вопрос и узнал, как часто артист занимается сексом с женой. Ведь пара живет не отдельно.

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"Когда нет никого дома. А это довольно часто. Такая у нас семья, что кто-то на гастролях, кто-то где-то еще. Это во-первых. Во-вторых, здесь три этажа. Так что можно", - ответил певец.

Артист 43-летний Арсен Мирзоян поделился, что за 10 лет отношений с певицей 40-летней Тоней Матвиенко не было громких ссор. А причиной исполнитель называет то, что он знает табу в браке с дочерью народной артистки Нины Матвиенко.