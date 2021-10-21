Не общаться на русском и не обниматься с женщинами: Мирзоян рассказал о табу в браке с Матвиенко

Артист 43-летний Арсен Мирзоян поделился, что за 10 лет отношений с певицей 40-летней Тоней Матвиенко не было громких ссор. А причиной исполнитель называет то, что он знает табу в браке с дочерью народной артистки Нины Матвиенко.

Участники "Голосу країни" недавно отметили четвертую годовщину свадьбы. Для обоих это второй брак. Мирзоян в интервью программе "Зірковий шлях" признался, что одним из табу в их паре является флирт с женщинами или мужчинами.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Матвиенко отметила, что у них с мужем не итальянская семья, поэтому ревность не подогревает их отношения. Так что певцу запрещено обниматься и общаться с женщинами в присутствии жены.

"Нельзя обниматься с другими женщинами, мужчинами", - сказал Мирзоян.

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Также он рассказал, что в их доме запрещено общаться на русском языке. Такое табу в браке есть потому, что супруги живут в доме матери Матвиенко.

Певица и актриса 40-летняя Тоня Матвиенко призналась, какая у нее есть самая лучшая привычка и что больше всего не нравится ей в своей внешности. Звезда откровенно ответила на каверзные вопросы. Рассказала, что ей больше всего не нравится ее живот. А свои ноги исполнительница считает красивыми.