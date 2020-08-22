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суббота, 22 августа 2020 23:46

Участница "НеАнгелов" поразила фанатов откровенной фотографией
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Виктория Смеюха умеет отдохнуть от ежедневной рутины. ФОТО: Иnstagram.com / vikanablack...
Виктория Смеюха умеет отдохнуть от ежедневной рутины. ФОТО: Иnstagram.com / vikanablack...

Певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала фанатов соблазнительными фотографиями на своей странице в Instagram.

На снимках певица в ярком раздельном купальнике лежит ягодицами вверх на большом резиновом пончике в бассейне.

Таким образом звезда показала, как нужно отключаться от будничных дел и отдыхать.

"Жизнь не состоит из одной только работы, но и для хорошей работы нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил", - написала Виктория.

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Кстати, недавно Виктория Смеюха вернулась с отдыха в Одессе. Певицу приятно удивили чистое море и хорошая погода.

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