Участница "НеАнгелов" поразила фанатов откровенной фотографией

Певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала фанатов соблазнительными фотографиями на своей странице в Instagram.
На снимках певица в ярком раздельном купальнике лежит ягодицами вверх на большом резиновом пончике в бассейне.
Таким образом звезда показала, как нужно отключаться от будничных дел и отдыхать.
"Жизнь не состоит из одной только работы, но и для хорошей работы нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил", - написала Виктория.
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Кстати, недавно Виктория Смеюха вернулась с отдыха в Одессе. Певицу приятно удивили чистое море и хорошая погода.
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