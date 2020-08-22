Участница "НеАнгелов" поразила фанатов откровенной фотографией

Певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала фанатов соблазнительными фотографиями на своей странице в Instagram.

На снимках певица в ярком раздельном купальнике лежит ягодицами вверх на большом резиновом пончике в бассейне.

Таким образом звезда показала, как нужно отключаться от будничных дел и отдыхать.

"Жизнь не состоит из одной только работы, но и для хорошей работы нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил", - написала Виктория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорошие друзья: Слава Каминская показала нежные фото с экс-мужем

Кстати, недавно Виктория Смеюха вернулась с отдыха в Одессе. Певицу приятно удивили чистое море и хорошая погода.