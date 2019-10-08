У Дженнифер Лопес требуют деньги за ее фото с женихом

На Дженнифер Лопес подали в суд. Фото: REUTERS/Danny Moloshok

На американскую певицу Дженнифер Лопес подали иск в суд за использование фото, на котором изображена звезда.

Знаменитость использовала снимок без разрешения фотоагентства, сообщило издание People.

Агентство Splash News and Picture требуют выплатить компенсацию в размере $ 150 тыс.

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Фото сделали в 2017 году в Нью-Йорке. На снимке Лопес позировала с женихом Алексом Родригесом.

В иске говорится, что фотоагентство не давало Джей Ло разрешения на размещение снимков.

"Однако, Лопес или кто-то, кто действует от ее имени, скопировал фотографию и распространил ее в социальной сети Instagram", - говорится в заявлении агентства.

По словам истца, фотографии таких звезд, как Лопес и Родригес, стоят фотоагентствам больших денег, поскольку поймать знаменитостей такого уровня в общественных местах нелегко. Агентство назвало свою фотографию редкой и креативной.

Дженнифер удалила фотографию с Instagram.

Недавно певица и актриса Дженнифер Лопес приехала в Торонто на Международный кинофестиваль, где состоялась мировая премьера фильма "Стриптизерши" (Hustlers), в котором она сыграла одну из главных героинь Рамону.