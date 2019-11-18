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понедельник, 18 ноября 2019 18:38

"Ты секси" - певица Каминская порадовала фанатов провокационным фото

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Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала фото в полупрозрачном белом боди.

Улыбающаяся певица позировала фотографу на улице возле стены. Фото опубликовала в Instagram.

Стройная ноги Каминская подчеркнула длинными гольфами и кроссовками на платформах.

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Автор: Instagram
  Певица опубликовала фото в белом боди
Певица опубликовала фото в белом боди

"Женщины после развода становятся еще красивее", "Вау, как школьница", "Ты секси", - писали ей в комментариях.

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фанаты архивными снимками без пластики лица. Звезда опубликовала фотографии в Instagram.

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