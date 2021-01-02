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суббота, 02 января 2021 13:56

Трусы снимал зубами: актер показал, как развлекался с женой на пляже
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Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной кунаком. Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси
Фото: instagram.com/vincentcassel
Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной кунаком. Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси
Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной кунаком. Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси
Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной кунаком. Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси
Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной кунаком. Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси

Французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой 23-летней Тиной Кунаки.

Актер в Instagram разместил фото, на которых парочка позирует на пляже. Тина улыбается, а Кассель стоит перед любимой на коленях, а во рту держит завязочки от трусиков ее купальника.

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"С Новым годом всех нас", - подписал снимок Венсан.

Судя по геолокации, Новый год влюбленные встретили на необитаемом острове в Бразилии - Кагарраси.

Французская модель 23-летняя Тина кунаком снова соблазняет своих поклонников откровенными фотографиями. На этот раз яркие снимки сделаны на курорте бразильского штата Баия, где отдыхает звезда. На одной из фотографий Тина позирует в воде, частично спрятав обнаженное тело в бурной пене Атлантического океана.

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