Тринчер показалась в купальнике до похудения на 7 кг

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица и звезда сериала "Школа" 19-летняя Анна Тринчер решилась показать поклонникам, как она выглядела в купальнике до похудения на 7 кг.

Фото были сделаны в прошлом году. Актриса призналась, что никогда не думала, что покажет эти фотографии широкой общественности.

Также девушка добавила, что главный секрет похудения - формирование правильных привычек питания.

Правда, смотря на фигуру девушки, кажется, что она существенно преувеличивает. Ведь актриса практически не изменилась.

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Певица и актриса Анна Тринчер подогрела слухи о романе с бывшим участником "Время и Стекло" Позитивом. Она рассказала, что сделала новое тату - это изображение силуэтов ее и Позитива, которые целуются.