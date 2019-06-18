Треснул на пикантном месте: репершу Карди Би подвел костюм на сцене

Фото: dailymail.co.uk

Американская певица Карди Би во время выступления попала в конфуз. В воскресенье, 16 июня, она принимала участие в фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США. Во время зажигательных танцев костюм артистки порвался.

Автор: dailymail.co.uk В прошлом году американская газета Time включила исполнительницу в ежегодный список ста самых влиятельных людей мира

Вместе с танцовщиками Карди Би вышла на сцену в цветном комбинезоне, который облегал ее тело. Когда повернулась спиной к зрителям и начала танцевать, швы на ягодицах разошлись.

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Вскоре певица переоделась в белый халат и продолжила шоу.

Автор: dailymail.co.uk В прошлом году американская газета Time включила исполнительницу в ежегодный список ста самых влиятельных людей мира

Недавно реперша Карди Би объяснила, почему отменила несколько концертов. По ее словам, у нее возникли осложнения после пластических операций. Артистка призналась, что страдает от отеков ног и вздутия живота.