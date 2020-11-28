Тренер Луценко впервые рассказала о смерти близкого человека

Бывший партнер Аниты Луценко умер от рака. Фото: instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко впервые рассказала о потере бывшего партнера.

Она рассказала в интервью Маши Ефросининой о смерти человека по имени Виталий. Луценко встречалась с ним. Через месяц после разрыва отношений узнала, что в мужчины четвертая стадия рака, передает ТСН.

"Я никогда не рассказывала об этом. Это было 5 - 7 лет назад. Когда мы снимали второй или третий сезон "Взвешенных", то одно из интервью, по-моему, пошло в кадр, когда я сижу в день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер. Я вообще не поняла, почему меня в этот день не уволили. Были тайминги. На тот момент это не совсем уже был мой любимый человек. Мы расстались абсолютно классно, ну типа такие друзья. Это был администратор "Взвешенных и счастливых" Виталий. Он был мне суперподдержкой на первом сезоне. Он всегда: "ты самая крутая, самая потрясающая, ты лучшая тренерка". Знаешь, когда у тебя есть на площадке человек, который с тобой просто всегда. Оказалось, примерно через месяц после того как мы расстались, что у него четвертая стадия рака. Знаешь, когда молодой, красивый, и просто раз и все", - рассказала Анита Луценко.

Анита сначала не поверила о раке у Виталия.

"Может, играет то на публику. Я себя, возможно, даже корю за это. Мы это могли обсуждать, но я не верила в это. Затем становилось все хуже и хуже", - сказала она.

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Потеря бывшего возлюбленного была тяжелым периодом для знаменитости. Анита много плакала и злоупотребляла вином.

Сейчас она в отношениях с мужчиной по имени Александр, воспитывает 4-летнюю дочь Мию. Свою личную жизнь афишировать не хочет.

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