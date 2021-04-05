Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супер-модель 39-летняя Алессандра Амбросио захватила сеть соблазнительным образом. Звезда облачилась в сексуального кролика к Пасхе в западном обряде.

Опубликовала черно-белый снимок в Instagram. На фотографии бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в коротких шортах, бюстгальтере и туфлях на каблуках. Образ дополнила ушами кролика, который является символом праздника на западе.

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"Счастливой Пасхи", - подписала звезда фото.

Бразильская топ-модель 39-летняя Алессандра Амбросио захватила сеть очередной порцией эротических фотографий. Звезда опубликовала кадры с пляжной фотосессии на бразильском острове Фернанду-ди-Норонья. На снимках супермодель соблазнительно изгибается, щеголяя стройной и подтянутой фигурой. Позировала в светло-голубом бикини.