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пятница, 12 февраля 2021 13:41

Супермодель в бикини обольстительно изгибалась на бразильском острове
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Модель поражает соблазнительными фотографиями
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Модель поражает соблазнительными фотографиями
Модель поражает соблазнительными фотографиями
Модель поражает соблазнительными фотографиями
Модель поражает соблазнительными фотографиями

Бразильская топ-модель 39-летняя Алессандра Амбросио захватила сеть очередной порцией эротических фотографий.

Звезда опубликовала в Instagram кадры с пляжной фотосессии на бразильском острове Фернанду-ди-Норонья. На снимках супермодель соблазнительно изгибается, щеголяя стройной и подтянутой фигурой. Позировала в светло-голубом бикини.

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"Коралловый замок", - подписала фотографии Амбросио.

Бразильская модель 39-летняя Алессандра Амбросио опубликовала новые фото из отпуска в Instagram. Звезда отдыхает в Мексике.

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