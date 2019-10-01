Тома Круза увидели в киевском метро

Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро.
Очевидцы сняли его на видео и фото и поделились ими в социальных сетях.
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Зараз у метро "Золоті Ворота" прогулювався Том Круз ...здалеку маю фото, бо охорона його забороняла ближче ((
Том Круз был на станции "Золотые ворота" около половины десятого вечера - возможно, спустился посмотреть в качестве экскурсии.
Актер был с охраной и делегацией, также его сопровождал ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Охрана запрещала снимать Круза и подходить к нему. Было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.
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Том Круз - американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
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