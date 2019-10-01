Тома Круза увидели в киевском метро

Том Круз приехал в Киев. Фото: Интересный Киев

Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро.

Очевидцы сняли его на видео и фото и поделились ими в социальных сетях.

Том Круз был на станции "Золотые ворота" около половины десятого вечера - возможно, спустился посмотреть в качестве экскурсии.

Актер был с охраной и делегацией, также его сопровождал ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Охрана запрещала снимать Круза и подходить к нему. Было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.

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Том Круз - американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.