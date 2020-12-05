Только в стрингах: сестра Кардашьян пикантно прорекламировала обувь собственного бренда

Американская звезда реалити-шоу Хлое Кардашян порадовала поклонников довольно пикантными фото.
На странице Instagram-бренда Good American 36-летней знаменитости были опубликованы снимки, которыми она своеобразно привлекла внимание к новой коллекции обуви.
На снимке Хлое позирует топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуках. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла рукой. Под фото Кардашян сообщила, что обувь уже есть в продаже, добавив детали по размеру и полноте.
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Фанаты отметили внешний вид и роскошную форму телезвезды в комментариях.
"Шикарное тело", "Хотела бы я иметь такой же вид в этих сапогах", "Хлое такая красивая и горячая", "Безумно красиво!", - пишут в комментариях.
Хлое Кардашян снялась для рекламной кампании пляжной коллекции собственного бренда Good American. Кадры знаменитость опубликовала в Instagram марки. Глое позировала в откровенных купальниках у бассейна, показывая сочные формы. Автором снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова.
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