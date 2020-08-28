Только в нижнем белье: топмодель показала аппетитные формы

Американская топмодель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс демонстрирует свои снимки в нижнем белье. Фото преподает в Instagram.

Фото: instagram.com/jastookes

Модель, одетая в темно-коричневое нижнее белье, щеголяет стройной фигурой. Тукс эротично позирует, поправляя волосы.

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Поклонники выразили комплименты модели в комментариях.

Модель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс радует поклонников новыми фото. Их супермодель публикует в своем Instagram.