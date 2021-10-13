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среда, 13 октября 2021 11:09

"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
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Актриса 36-летняя Снежана Бабкина показала соблазнительную фотографию. Жена музыканта 42-летнего Сергея Бабкина также поделилась мнением о сложностях.

Звезда позировала в молочном бикини, через тонкую ткань которого просвечивалась грудь. Бабкина на снимке в Instagram соблазнительно изгибалась, щеголяя подтянутой фигурой.

В посте жена певца поделилась, что последние две недели были непростыми для нее.

Актриса Снежана Бабкина показала подтянутую фигуру в секси-бикини
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Актриса Снежана Бабкина показала подтянутую фигуру в секси-бикини
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана показала подтянутую фигуру в секси-бикини
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана показала подтянутую фигуру в секси-бикини
Актриса Снежана Бабкина показала подтянутую фигуру в секси-бикини

"Помните мою любимую фразу о том, что любая жизнь, когда она привычная и в ней нет встряски, превращается в болото, которое резко начинает вонять? Около двух недель назад у меня случилась такая встряски, и не одна. Честно скажу, я обалдела - мягко сказано. Затем через неделю еще больше, потом еще больше. Пока я не готова об этом говорить, но градус вы можете себе представить, поскольку, пройдя столько трудностей, меня уже "сложно" удивить", - рассказала она.

Женщина уверена, что сложности - это развитие.

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"Я сказала себе: "Стоп". Только не включай жертву. Сложности - это развитие для тебя. И если ты пройдешь это, то станешь супер-woman. Сейчас я много времени нахожусь в своей пустоте. Прислушиваюсь. Ведь все рождается из пустоты. И как важно в эти моменты услышать себя и не сломать свой внутренний дух. Я мало публикую сообщений и сториз. Пошла в свое подполье. Надеюсь, скоро выплыву", - добавила Бабкина.

Музыкант Сергей Бабкин признался, что изменял жене Снежане с проститутками. Еще в марте певец рассказал, что предал любимую с более чем 100 женщинами.

Бабкин поделился, что обращался к проституткам, которым платил до $500 в час. Он отметил, что тогда у него был бы особый ритуал: после концерта - алкоголь и секс. Артист на вопрос, для чего ему секс с проститутками, если у него была жена, ответил, что он - "нелогичный тип".

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13
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