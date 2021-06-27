Бабкин изменял жене с проститутками и платил за секс до $500 за час

Музыкант Сергей Бабкин признался, что изменял жене Снежане с проститутками. Еще в марте певец рассказал, что предал любимую с более чем 100 женщинами.

В программе "Світське життя" Бабкин поделился, что обращался к проституткам, которым платил до $500 в час. Он отметил, что тогда у него был бы особый ритуал: после концерта - алкоголь и секс. Артист на вопрос, для чего ему секс с проститутками, если у него была жена, ответил, что он - "нелогичный тип".

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, который стоп? Нет. Поехали дальше, мы еще гоним", - признался певец.

Жена артиста рассказала, что сейчас почти не вспоминает прошлое любимого. Женщина заметила, что они могут обсудить иногда детали секса Бабкина с проститутками.

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"Просто надо понять, что трудности - это развитие. Когда все, как в болоте, то там воняет", - сказала она.

Музыкант 42-летний Сергей Бабкин и его жена 35-летняя Снежана признались, что тайно обвенчались 13 лет назад. Тогда они были еще в браке с другими. Женщина рассказала, что никто из родных о венчании не знал.