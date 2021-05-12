Сергей и Снежана Бабкин тайно обвенчались, когда были в браке с другими

Музыкант 42-летний Сергей Бабкин и его жена 35-летняя Снежана признались, что тайно обвенчались 13 лет назад. Тогда они были еще в браке с другими. Женщина рассказала, что никто из родных о венчании не знал.

Этим она поделилась в InstaStories. 11 мая супруги отметили 13-ю годовщину венчания. Также Бабкина показала черно-белые фотографии с обряда.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Почему вы обвенчались тайно? Как это - тайно? А вот так. Это была настоящая тайна. Я была замужем, Сергей был женат. Знаете, как в фильме. И мы обвенчались", - рассказала Снежана.

Она поделилась с подписчиками и тем, как их венчали без штампа в паспорте.

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"Отец Андрей взял с нас обещание, что в ближайшее время мы оформим развод и наш брак. Есть такой закон, что венчают только со штампом в паспорте. Но мне ценно, что у нас иначе, по-особенному", - добавила жена певца.

Жена певца Сергея Бабкина Снежана призналась, что простила измены мужа благодаря трансформации боли и обиды. Женщина опубликовала пост, в котором отметила, что "боль, раздражение, зависть и гнев - это скрытая энергия". И если освободить ее, то можно создать счастливую жизнь.