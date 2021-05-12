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среда, 12 мая 2021 11:34

Сергей и Снежана Бабкин тайно обвенчались, когда были в браке с другими
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Музыкант 42-летний Сергей Бабкин и его жена 35-летняя Снежана признались, что тайно обвенчались 13 лет назад. Тогда они были еще в браке с другими. Женщина рассказала, что никто из родных о венчании не знал.

Этим она поделилась в InstaStories. 11 мая супруги отметили 13-ю годовщину венчания. Также Бабкина показала черно-белые фотографии с обряда.

Бабкины тайно обвенчались 13 лет назад
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Бабкины тайно обвенчались 13 лет назад
Бабкины тайно обвенчались 13 лет назад
Бабкины тайно обвенчались 13 лет назад
Бабкины тайно обвенчались 13 лет назад

"Почему вы обвенчались тайно? Как это - тайно? А вот так. Это была настоящая тайна. Я была замужем, Сергей был женат. Знаете, как в фильме. И мы обвенчались", - рассказала Снежана.

Она поделилась с подписчиками и тем, как их венчали без штампа в паспорте.

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"Отец Андрей взял с нас обещание, что в ближайшее время мы оформим развод и наш брак. Есть такой закон, что венчают только со штампом в паспорте. Но мне ценно, что у нас иначе, по-особенному", - добавила жена певца.

Жена певца Сергея Бабкина Снежана призналась, что простила измены мужа благодаря трансформации боли и обиды. Женщина опубликовала пост, в котором отметила, что "боль, раздражение, зависть и гнев - это скрытая энергия". И если освободить ее, то можно создать счастливую жизнь.

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12
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