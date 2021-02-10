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среда, 10 февраля 2021 15:43

Тодоренко удивила подписчиков розовыми волосами
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Фото: instagram.com/reginatodorenko

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко обновила имидж. Звезда перекрасила волосы в розовый цвет.

Новый образ она продемонстрировала в Іnstagram.

"Не ожидала от себя такой затеи. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе", - написала она в посте.

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На фото Тодоренко позирует в черной полупрозрачной блузке с розовым каре. Бывшая певица добавила к образу шляпу.

Регина Тодоренко напугала фанов фото в бикини

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