Тодоренко показала первые фото со свадьбы

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов показали первые кадры празднования свадьбы в Италии. Отношения супругов официально оформили в октябре прошлого года.

Праздновать свадьбу будут 3 дня. Из Instagram-сториз супруги стало известно, что первый вечер молодожены и гости провели за ужином у моря, сообщает Апостроф.

Среди гостей Тодоренко и Топалова засветилась и украинская телеведущая Леся Никитюк. В своих "сториз" знаменитость также публикует снимки и видео из солнечной Италии.

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова

Автор: Инстраграм Свадьба Тодоренко и Топалова





Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены. Американская певица и актриса Селена Гомес засветила обнаженные ягодицы с целлюлитом на пляже.Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены.