Тодоренко показала первые фото со свадьбы

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов показали первые кадры празднования свадьбы в Италии. Отношения супругов официально оформили в октябре прошлого года.
Праздновать свадьбу будут 3 дня. Из Instagram-сториз супруги стало известно, что первый вечер молодожены и гости провели за ужином у моря, сообщает Апостроф.
Среди гостей Тодоренко и Топалова засветилась и украинская телеведущая Леся Никитюк. В своих "сториз" знаменитость также публикует снимки и видео из солнечной Италии.
Американская певица и актриса Селена Гомес засветила обнаженные ягодицы с целлюлитом на пляже.
Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены.
Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены.
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