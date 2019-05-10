Тодоренко и Топалов хвастают идеальным утром в Турции

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают засыпать своих поклонников различными фото и видео из Турции. Пара отправилась набираться сил на курорт несколько дней назад. С Региной и Владом поехал их сын Михаил, мама Регины и еще несколько родственников. Тодоренко неоднократно подчеркивала, что мама особенно помогает ей с ребенком. Более того, впервые за долгое время они с Владом смогли немного отдохнуть, расслабиться и выспаться.

Ежедневно Регина и Влад показывают различные моменты отдыха: у бассейна, в купальниках, на прогулке с малышом. На этот раз молодая пара показала бодрое идеальное утро.

На фото Регина Тодоренко и Влад Топалов позируют за столиком на фоне гостиничного комплекса. Видны домики, бассейн и голубое море, переходящее в небо.

Пара наслаждается утренним кофе в компании друг друга. Выглядят они расслабленно. Регина - в летнем платье. На Топалове - голубые штаны, белая рубашка.

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"Утро доброе! Ведь оно бывает хорошим, когда у тебя в квартире убрали, вещи постирали и завтрак подали в постель. Ох уж эта гостиничная жизнь, балует нас", - подписала снимок Тодоренко.

Несколько месяцев назад звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко с мужем Влад Топалов впервые стали родителями. Счастливые родители стараются не показывать лицо первенца. Обходятся съемками детской комнаты. Все время зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни, пишет unian.