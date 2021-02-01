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понедельник, 01 февраля 2021 09:32

Точная копия Мэрилин Монро живет в ее доме
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Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро и уже стала миллионершей.

В 2016 году Чизвелл переехала из города Карлук, Южный Ланаркшир, в США, чтобы изучать кинопроизводство в академии Нью-Йорка. Получив диплом магистра, она решила начать карьеру в соцсетях. Сейчас на TikTok на нее уже подписаны 9 млн человек.

Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монр
Фото: instagram.com/jasminechiswell
Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монр
Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монр
Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монр
Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монр

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"Я всегда любила стиль Мэрилин и ее фильмы, поэтому я начала носить винтажную одежду в повседневной жизни. Многие люди говорили мне, что я очень похожа на Мэрилин", - поделилась актриса в Instagram.

Жасмин в образе Мерлин неоднократно снималась для журнала Vogue и регулярно участвовала в рекламных кампаниях на YouTube. Вместе с мужем музыкальным продюсером Мавериком Макнилли они приобрели дом Мэрилин Монро, в котором та жила с бейсболистом Джо Ди Маджо.

10 декабря 1953-го в США тиражом в 70 тыс. экземпляров вышел 1-й номер журнала Playboy с актрисой Мэрилин Монро на обложке. Основатель журнала Хью Хефнер не был уверен, что выпустит 2-й номер. Но его страхи не оправдались: за неделю разошлось 3 четверти тиража. К концу 1-го десятилетия журнал продавался тиражом более 1 млн экземпляров.

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01
февраля

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