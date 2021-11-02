Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца

 
Ексклюзивы
1/5
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Просмотров: 1422
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1125
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3294
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2979
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 846
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9361
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2133
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2106
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4770
Фото
Все фото
5
5
7
11
5
Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца
Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца
Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой
Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Джессика Симпсон показала &quot;неузнаваемую версию&quot; себя в годовщину трезвости
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
Видео
Все видео
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5481
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3969
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1008
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 189
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 01:45

Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца
5

  Комментировать

Французская модель 24-летняя Тина Кунаки украсила обложку украинского L'Officiel. Звезда предстала с необычной прической.

Жена французского актера 54-летнего Венсана Касселя позировала для выпуска в ноябре. Она снялась в украшениях от Cartier. Кадрами из стильного фотосета поделилась в Instagram.

Автором снимков стал фэшн-фотограф Виктор Сантьяго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летняя дочь Моники Белуччи поразила сеть откровенным позированием

Французская модель Тина Кунаки украсила обложку украинского L’Officiel
Фото: instagram.com/tinakunakey
Французская модель Тина Кунаки украсила обложку украинского L’Officiel
Французская модель Тина Кунаки украсила обложку украинского L’Officiel
Французская модель Тина Кунаки украсила обложку украинского L’Officiel
Французская модель Тина Кунаки украсила обложку украинского L’Officiel

В этом сезоне дизайнеры представили на подиумах объемные свитера, а французская модель 24-летняя Тина Кунаки продемонстрировала, как их можно добавить в повседневный образ.

На фотографии Тина позирует в ажурном белом свитере грубой вязки с подчеркнуто длинными рукавами и высокой горловиной от Valentino. Эта вещь соединила в себе модные акценты сезона, начиная от цвета и заканчивая декором в виде перьев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 9361
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8640
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 8469
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 8046
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 6786
Знаменитости
Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой
Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой
5
 Просмотров: 828
Нерешительные и после 30 живут с родителями: Андраде сходила на свидание со словенским "холостяком"
Нерешительные и после 30 живут с родителями: Андраде сходила на свидание со словенским "холостяком" Просмотров: 567
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
7
 Просмотров: 1629
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
11
 Просмотров: 855
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
5
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
8
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
5
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 43804
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть