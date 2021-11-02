Тина Кунаки в необычном образе снялась для украинского глянца

Французская модель 24-летняя Тина Кунаки украсила обложку украинского L'Officiel. Звезда предстала с необычной прической.

Жена французского актера 54-летнего Венсана Касселя позировала для выпуска в ноябре. Она снялась в украшениях от Cartier. Кадрами из стильного фотосета поделилась в Instagram.

Автором снимков стал фэшн-фотограф Виктор Сантьяго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летняя дочь Моники Белуччи поразила сеть откровенным позированием

В этом сезоне дизайнеры представили на подиумах объемные свитера, а французская модель 24-летняя Тина Кунаки продемонстрировала, как их можно добавить в повседневный образ.

На фотографии Тина позирует в ажурном белом свитере грубой вязки с подчеркнуто длинными рукавами и высокой горловиной от Valentino. Эта вещь соединила в себе модные акценты сезона, начиная от цвета и заканчивая декором в виде перьев.