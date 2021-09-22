Тина Кунаки показала тренд этой осени

В этом сезоне дизайнеры представили на подиумах объемные свитера, а французская модель 24-летняя Тина Кунаки продемонстрировала, как их можно добавить в повседневный образ. Фото в трендовой одежде звезда опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/ tinakunakey

На фотографии Тина позирует в ажурном белом свитере грубой вязки с подчеркнуто длинными рукавами и высокой горловиной от Valentino. Эта вещь соединила в себе модные акценты сезона, начиная от цвета и заканчивая декором в виде перьев.

Осенний образ Кунаки дополнила мини-юбкой и массивными сапогами черного цвета, а также белой сумочкой того же бренда, что и свитер.

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Шведская модель 32-летняя Эльза Хоск показала всем модницам, как разбавить осенний гардероб яркими акцентами. Сейчас на пике популярности зеленый и розовый цвета.