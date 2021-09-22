 
Ексклюзивы
1/5
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 252
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 279
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
3 Просмотров: 2538
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1134
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 531
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 522
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 918
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 891
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
4
5
9
5
5
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
&quot;Не идти на компромиссы&quot; - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Видео
Все видео
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2583
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1224
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 972
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 23:46

Тина Кунаки показала тренд этой осени
4

  Комментировать

В этом сезоне дизайнеры представили на подиумах объемные свитера, а французская модель 24-летняя Тина Кунаки продемонстрировала, как их можно добавить в повседневный образ. Фото в трендовой одежде звезда опубликовала в Instagram.

Тина Кунаки продемонстрировала трендовый свитер от Valentino.
Фото: instagram.com/ tinakunakey
Тина Кунаки продемонстрировала трендовый свитер от Valentino.
Тина Кунаки продемонстрировала трендовый свитер от Valentino.
Тина Кунаки продемонстрировала трендовый свитер от Valentino.

На фотографии Тина позирует в ажурном белом свитере грубой вязки с подчеркнуто длинными рукавами и высокой горловиной от Valentino. Эта вещь соединила в себе модные акценты сезона, начиная от цвета и заканчивая декором в виде перьев.

Осенний образ Кунаки дополнила мини-юбкой и массивными сапогами черного цвета, а также белой сумочкой того же бренда, что и свитер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами

Шведская модель 32-летняя Эльза Хоск показала всем модницам, как разбавить осенний гардероб яркими акцентами. Сейчас на пике популярности зеленый и розовый цвета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тина Кунаки показала тренд этой осени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 16236
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 8406
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 6291
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5157
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 4122
Знаменитости
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
5
 Просмотров: 918
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
9
 Просмотров: 729
Танцовщик балета Дорофеевой дал первое интервью после выхода из комы
Танцовщик балета Дорофеевой дал первое интервью после выхода из комы Просмотров: 279
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
5
 Просмотров: 621
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
5
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
4
Офис президента: Арестович лечит украинцев
3
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Голосов: 43623
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть