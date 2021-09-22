Трендовые цвета осени: как стильно выглядеть в ярких вещах

Фото: @hoskelsa

Шведская модель 32-летняя Эльза Хоск показала всем модницам, как разбавить осенний гардероб яркими акцентами. Сейчас на пике популярности зеленый и розовый цвета.

Примеры стильных нарядов в этой цветовой палитре Хоск обнародовала в Instagram.

Модель показала, что бояться ярких вещей не стоит. Поэтому выбрала монохромный зеленый образ. Эльза сделала ставку на зеленую рубашку оверсайз, которую надела вместо платья. Дополнила образ стильными сапогами-трубами салатового оттенка.

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Другой яркий образ Хоск - розовый топ и юбка. Чтобы гармонизировать наряд, модель надела серый мужской пиджак. И обула розовые мюли.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку стильных образов розовых и зеленых цветов.

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