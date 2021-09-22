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среда, 22 сентября 2021 13:35

Трендовые цвета осени: как стильно выглядеть в ярких вещах
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Эльза Хоск показала, как выглядеть стильно в ярких вещах.
Фото: @hoskelsa
Эльза Хоск показала, как выглядеть стильно в ярких вещах.
Стилисты уверены, что яркие цвета хорошо сочетаются, поэтому призывают не бояться экспериментов.
Также яркие цвета хорошо гармонируют с вещами базовых цветов - белым, черным, бежевым, коричневым.
Монохромные "луки" на пике популярности.

Шведская модель 32-летняя Эльза Хоск показала всем модницам, как разбавить осенний гардероб яркими акцентами. Сейчас на пике популярности зеленый и розовый цвета.

Примеры стильных нарядов в этой цветовой палитре Хоск обнародовала в Instagram.

Модель показала, что бояться ярких вещей не стоит. Поэтому выбрала монохромный зеленый образ. Эльза сделала ставку на зеленую рубашку оверсайз, которую надела вместо платья. Дополнила образ стильными сапогами-трубами салатового оттенка.

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Другой яркий образ Хоск - розовый топ и юбка. Чтобы гармонизировать наряд, модель надела серый мужской пиджак. И обула розовые мюли.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку стильных образов розовых и зеленых цветов.

Модный инфлюенсер София Коэльо показала, какую обувь выбрать на осень, чтобы одинаково стильно выглядеть в платьях, юбках и любимых джинсах. Универсальным выбором стали мартинсы.

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