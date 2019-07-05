Тина Кунаки показала фигуру в белье через 2 месяца после родов

Французская модель Тина Кунаки, которая два месяца назад родила дочь Амазони от Венсана Касселя, ошеломила сеть снимком в нижнем белье.
22-летняя молодая мама поделилась соблазнительным снимком в Instagram.
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На фото модель позировала с фотографом Виктором Сантьяго.
Кунаки ошеломила поклонников идеальными формами после беременности.
"Ты только подарила жизнь и имеешь вид богини", "не верю, что она рожала", "тяжелая работа в зале окупилась", "какая ты красивая", "мечта любого мужчины".
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Модель Тина Кунаки снялась в психоделическом клипе группы Pink Noise на песню Too Hot, когда была беременна.
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