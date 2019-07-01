Тина Кароль засветилась в экстремальном мини

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала фанатов серией соблазнительных снимков.

Пляжную фотосессию знаменитость разместила в Instagram.

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На снимках Кароль одета в белые мини-шорты и короткий топ такого же цвета. Звезда позировала среди песка босиком. На лице Тины минимум макияжа.

Комментаторы засыпали певицу приятными отзывами.

"Львица перед нападением. Кто жертва?", "Кошка", "Теперь это моя любимая фотосессия", "Это просто огонь", "Хочу быть этим песком", "Ну нельзя быть настолько идеальной", - написали они.

Певица Тина Кароль удивила сеть откровенным нарядом в сетку.